Trump konuşurken saldırıya geçtiler! Balistik füze İsrail'i panikletti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, hava savunma sistemleri Yemen'den atılan balistik füzeyi önledi. Saldırı süresince Tel Aviv'den Batı Şeria'ya uzanan çok geniş bir alanda saldırı uyarı sirenleri çaldı.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail'in Arrow-3 (Ok-3) balistik füze savunma sistemleri Yemen'den atılan füzeyi imha etti.

İsrail'in Gazze'ye 19 aydır devam eden saldırılarına karşılık olarak saldırılar düzenleyen Yemen'deki Husiler'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'e balistik füze saldırısının ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında gittiği Riyad'da konuşma yaparken gerçekleşmesi dikkati çekti.

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