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Dünya

Trump'ın önemli askeri bilgileri Avustralyalı milyarderlere paylaştığı iddiası

ABD'de, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden ayrıldıktan aylar sonra Avustralyalı milyarderle paylaştığı öne sürülen, ülkesinin nükleer denizaltılarına ilişkin hassas bilgiler gündem oldu.

AA6 Ekim 2023 Cuma 14:58 - Güncelleme:
Trump'ın önemli askeri bilgileri Avustralyalı milyarderlere paylaştığı iddiası
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ABC News'in haberine göre, Trump'ın Florida'daki tatil tesisi Mar-a-Lago Club üyesi olduğu belirtilen Avustralyalı milyarder iş insanı Anthony Pratt, ABD'li savcı ve FBI ajanlarınca bu yıl iki kez sorgulandı.

Kaynaklar, ABC News'e yaptıkları açıklamada, Pratt'in savcı ve FBI ajanlarıyla görüşmesinde Trump'a Avustralya'nın denizaltıları ABD'den satın alması gerektiğine inandığını söylediğini aktardı.

Trump'ın Avustralyalı iş insanına ABD nükleer denizaltılarının rutin taşıdıkları varsayılan nükleer savaş başlıklarının tam sayısını ve tespit edilmeden bir Rus denizaltısına tam olarak ne kadar yaklaşabileceklerinin bilgisini verdiği öne sürüldü.

Kaynaklar, Pratt'in Trump'la görüşmesinin ardından elektronik posta ve konuşmalarında eski ABD Başkanı'nın paylaştığı hassas bilgileri aralarında 6 gazeteci, 11 şirket çalışanı, 10 Avustralyalı yetkili ve 3 eski Avustralya başbakanının da bulunduğu en az 45 kişiye aktardığını iddia etti.

İDDİALAR, ÖZEL YETKİLİ SAVCI TARAFINDAN SORUŞTURULDU

Trump'ın paylaştığı bilgilerin doğruluğunun kesinliği belli olmasa da iddialar, eski ABD Başkanı hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith'in ekibi tarafından soruşturuldu.

Kaynaklar, Trump'ın Mar-a-Lago'daki eski çalışanlarından başka bir tanığın, müfettişlere Pratt'in Trump'la görüşmesinden birkaç dakika sonra Avustralyalı iş insanının eski ABD Başkanı'nın söylediklerinin bir kısmını başkasına anlattığı yönündeki ifadelerini aktardı.

Avustralya, nükleer güçle çalışan en az üç Virginia sınıfı denizaltıyı satın almak için ABD'yle anlaşmış ancak Başkan Joe Biden, bu ülkeye satılan denizaltılardan hiçbirinin nükleer silahla donatılmayacağını açıklamıştı.

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