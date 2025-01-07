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Dünya

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze'de anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff, 20 Ocak'taki yemin törenine kadar Gazze'de ateşkese ulaşabilmek için çabaladıklarını kaydederek 'Bir anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum.' dedi.

AA7 Ocak 2025 Salı 23:35 - Güncelleme:
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze'de anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum
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Witkoff, Trump'ın Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son durumu değerlendirdi.

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"Gerçekten büyük bir ilerleme kaydettik ve (20 Ocak'taki) yemin törenine kadar Başkan adına açıklayacak güzel şeylerimiz olacağı konusunda ümitliyim." diyen Witkoff, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde çok iyi iş çıkardıklarını belirtti.

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Müzakerelere katılmak üzere yarın Doha'ya döneceğini söyleyen Witkoff, "Umarım her şey yolunda gider ve bazı hayatları kurtarırız. Bir anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

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