Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze'de anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum

Witkoff, Trump'ın Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son durumu değerlendirdi.
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"Gerçekten büyük bir ilerleme kaydettik ve (20 Ocak'taki) yemin törenine kadar Başkan adına açıklayacak güzel şeylerimiz olacağı konusunda ümitliyim." diyen Witkoff, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde çok iyi iş çıkardıklarını belirtti.
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Müzakerelere katılmak üzere yarın Doha'ya döneceğini söyleyen Witkoff, "Umarım her şey yolunda gider ve bazı hayatları kurtarırız. Bir anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.