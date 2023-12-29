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Dünya

Trump'ın oy pusulasında kalmasına karar verildi

ABD'nin California eyaletinde, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Anayasa'ya göre 2024 başkanlık seçimlerine girip giremeyeceği tartışılan eski Başkan Donald Trump'ın oy pusulasında kalmasına karar verildi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 23:17 - Güncelleme:
Trump'ın oy pusulasında kalmasına karar verildi
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Seçim işleri konusunda en yetkili merci olan Eyalet Sekreteri Shirley Weber, 5 Mart 2024'te yapılacak ön seçim pusulalarında Trump'ın yer alacağını açıkladı.

Weber, seçimleri siyasi ayrımları aşacak şekilde korumanın daha kritik olduğuna dikkati çekerek, "Anayasa'nın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bir adayı oy pusulasından çıkarmak, ofisimin hafife alacağı bir şey değil." ifadesini kullandı.

- MİCHİGAN YÜKSEK MAHKEMESİ, BAŞKANLIK YARIŞINA GİREBİLECEĞİNE KARAR VERMİŞTİ

Demokrat Partili Weber'e, başta California Vali Yardımcısı Eleni Kounalakis olmak üzere bazı Demokrat eyalet milletvekilleri, Trump'ın eyaletteki oy pusulalarından çıkarılması için "bütün yasal yolların araştırılması" çağrısında bulunmuştu.

Michigan Yüksek Mahkemesi de önceki gün, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle 2024 başkanlık seçimlerinde oy pusulasından çıkarılması talebiyle yapılan başvuruyu reddederek, bu eyalette başkanlık yarışına girebileceğine karar vermişti.

- EYALETLERDE, TRUMP'IN OY PUSULALARINDAN ÇIKARILMASI OLAYI

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, bazı eyaletlerde Trump hakkında, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle, Anayasa'nın 14. maddesine dayanarak oy pusulasında yer alamayacağı gerekçesiyle dava açılmıştı.

Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki kararında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını açıklayan ilk merci olmuştu.

Maine eyaleti de dün, Anayasa'daki aynı maddeye dayanarak Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılamayacağına karar vermişti.

Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024'te Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde, Trump'ın adı oy pusulalarında yer almayacak.

Her iki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı, ABD Yüksek Mahkemesi verecek. 9 üyesi bulunan mahkemede, 6 Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, 3 de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yapıyor.

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