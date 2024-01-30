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Dünya

Trump'ın vergi kayıtlarını basına sızdırdı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Trump'a ait vergi kayıtlarını basına sızdıran eski ABD Vergi Dairesi taşeronu Charles Littlejohn'a, gelir vergisi beyannamelerini yetkisiz olarak ifşa etmekten 5 yıl hapis cezası verildi.

AA30 Ocak 2024 Salı 02:57 - Güncelleme:
Trump'ın vergi kayıtlarını basına sızdırdı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarını medyaya sızdıran Charles Littlejohn, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Littlejohn, Washington D.C'deki federal mahkemede yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı.

Ekim 2023'te savcılıkla anlaşarak hakkındaki "Amerikalının federal vergi beyannamelerini yasa dışı bir şekilde ifşa etme" suçlamasını kabul eden Littlejohn, 5 yıl hapis cezası ile 5 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Duruşmada savcılık, Littlejohn'ın, "Binlerce Amerikalının federal vergi beyannamelerini ve diğer özel mali bilgilerini yasa dışı bir şekilde birden fazla haber kuruluşuna ifşa ederek konumunu kötüye kullandığını" iddia etti.

Littlejohn'in avukatı ise müvekkilinin suçu "Amerikan halkının bilgiyi edinme hakkına sahip olduğu ve değişimi etkilemenin tek yolunun bunu paylaşmak olduğuna dair derin, ahlaki inancından dolayı" işlediğini ve o sırada haklılığına inandığını savundu.

Davaya bakan Yargıç Ana Reyes de bu suçun ABD'ye ve onun yasal temeline karşı bir saldırı anlamına geldiğini söyleyerek, "ABD'nin görevdeki başkanına (Trump) saldırarak yaptığınız şey anayasal demokrasimize yönelik bir saldırıydı." diye konuştu.

38 Yaşındaki Littlejohn, taşeron olarak çalıştığı ABD Vergi Dairesi'ne ait bir bilgisayardan, aralarında eski başkan Donald Trump'ın kayıtlarının da bulunduğu 1000'den fazla çoğu milyarder zenginin vergi beyannamelerini sızdırarak, New York Times ve ProPuplica adlı medya kuruluşlarına vermişti.

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