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Dünya

Trump'tan bir skandal açıklama daha: Filistinlilerin geri dönüş hakkı olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, dünyadan tepki gördüğü 'Gazze planına' ilişkin yeni skandal bir açıklamaya daha imza attı. Trump, Gazze'yi devralma ve yeniden inşa planında 'Filistinlilerin bu bölgeye dönme hakkının olmayacağını' söyledi.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Trump'tan bir skandal açıklama daha: Filistinlilerin geri dönüş hakkı olmayacak
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ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta Gazze'yi devralma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir alanlar inşa edeceklerini savunan Trump, Gazze'yi devralma planında Filistinlilerin geri dönme hakkının olmayacağını kaydetti.

"FİLİSTİNLİLERİN GERİ DÖNÜŞ HAKKI OLAYACAK"

Trump, "Bulundukları yerden biraz uzakta güvenli yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu arada, buranın (Gazze'nin) sahibi ben olacağım. Bunu gelecek için bir emlak geliştirme planı olarak düşünün, güzel bir toprak parçası olacak." dedi.

"Peki Filistinlilerin geri dönüş hakkı olacak mı?" sorusuna Trump, "Hayır olmayacak, çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar." diye yanıt verdi.

Trump, Filistinliler için "kalıcı" yerler inşa etmekten bahsettiğini vurgulayarak, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek, ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil. Ürdün ve Mısır ile bir anlaşma yapabileceğimi düşünüyorum. Bilirsiniz, onlara yılda milyarlarca dolar veriyoruz." şeklinde konuştu.

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