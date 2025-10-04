İSTANBUL 21°C / 15°C
  Trump'tan Türkiye vurgusu: Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum
Dünya

Trump'tan Türkiye vurgusu: Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın yanıtına dair açıklamada bulundu. Trump, Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inandığını ifade ederken 'İsrail derhal bombalamayı durdurmalı.' dedi. Öte yandan Trump, süreçle ilgili Türkiye'ye teşekkür etti.

4 Ekim 2025 Cumartesi 00:21
Trump'tan Türkiye vurgusu: Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planına verdiği cevaba ilişkin sosyal medya hesabından yazılı ve videolu bir açıklama yaptı.

Trump'ın paylaştığı metinde, "Gazze Şeridi'ndeki direnişçi halkımıza karşı sürdürülen saldırıların ve soykırımın sona ermesi konusundaki kararlılığımızdan, ulusal sorumluluk bilincimizden, halkımızın sabit haklarını ile yüce çıkarlarını savunma gayemizden hareketle; İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın planına karşı sorumlu bir tutum geliştirmek amacıyla, liderlik kurumları içinde kapsamlı istişareler yürütmüş, Filistinli güçler ve gruplarla geniş çaplı görüşmeler yapmış, ayrıca kardeşler, arabulucular ve dostlarla derinlemesine istişarelerde bulunmuştur.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

ABD Başkanı, şu anda Gazze'deki ortamın güvenli olmadığına işaret ederek, "Detaylarla ilgili olarak halihazırda görüşmeler yapıyoruz. Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil, uzun zamandır aranan Orta Doğu barışı ile ilgilidir." yorumunu yaptı.

TRUMP'TAN VİDEOLU MESAJ: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.

Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın yanıtını da değerlendirdi.

Trump, mesajında, "Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Son sözlerin somut şekilde ortaya konması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU'YA ÇAĞRI

Esirlerin bir an önce serbest bırakılmalarını ve evlerine dönmelerini beklediğini aktaran Trump, "Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum. Bugün çok özel bir gün, birçok açıdan belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Bize destek olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Herkes bu savaşın bitmesini ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini istiyordu. Bunu başarmaya çok yakınız." değerlendirmelerini yaptı.

