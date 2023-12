Türkiye'de olmayı çok sevdiğini söyledi: Türk halkı ile yakın ilişkiden gurur duyuyorum

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde konser veren sanatçı, AA muhabirine, Türkiye'de olmayı çok sevdiğini söyledi.

İstanbul'da birçok kez konser verdiğini ve dinleyicilerin olağanüstü olduğunu anlatan Havasi, "Burada icra çok kolay, çünkü insanlar çok yürekten tepki veriyor. Bu bir sanatçı için çok önemli, çünkü bu bizim aramızda, ben ve insanlar arasında bir oyun. Dinleyici olmasa çalamam. Burada olmaktan çok memnunum." dedi.

Havasi, kendisi için çok özel olan Antalya'ya tatil için birçok kez ailesiyle geldiğini ifade ederek, "Çocuklarımla, eşimle burada bulundum. Bu konser buradaki ilk piyano icram. Buradaki insanlara bir şeyleri geri verebildiğim için çok mutluyum çünkü burada insanlardan çok sevgi ve iyilik gördüm." diye konuştu.

"FAZIL SAY ÇOK BÜYÜK BİR İNSAN BANA İLHAM VERDİ"

Türk ve Macar kültürü arasında birçok ortak değerin bulunduğunu hatırlatan usta sanatçı, birçok Türk melodisi bildiğini dile getirdi.

Türk müziğini beğendiğini vurgulayan Havasi, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk müziği olağanüstü. Kültürlerimizde ortak pek çok şey var. Ortak uzun bir tarihimiz var. Pek çok Türk melodisi, Türk-Macar halk şarkıları biliyorum. Türk müziğini, pop şarkılarını, sanatçılarını da çok seviyorum. Kültürü seviyorum, kültürel unsurların karışımını seviyorum. Bildiğim en favori Türk piyanistlerinden birisi Fazıl Say, o çok büyük bir piyanist. Macar Müzik Akademisi'nde öğrenciyken bana ilham vermişti. Say, hayatının bir döneminde piyano çalamamış çünkü kendini uygun hissetmemiş ve piyano çalmayı bırakmış. Fakat daha sonra kendi yolunu takip etmesi gerektiğini anlamış. Ve dünya çapında en başarılı piyanist olmuş. Bu bana kendi kariyerimi hatırlatıyor, ben kendi müziklerimi bestelemeye başladığımda aynısını hissettim. Kendimi tamamen özgür hissettim, ne istersem yapabileceğimi düşünüyordum, kuralları, klasik müzik kurallarını umursamıyordum, ne istersem onu yapıyordum, yani bu tam bir özgürlük. Fazıl Say çok büyük bir insan, bana ilham verdi."

"RÜYAM TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR ARENA İÇİN GERİ GELMEK"

Dünyanın çeşitli yerlerinde konser programları devam eden usta sanatçı, Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı bir hayalinin olduğunu söyledi.

Türkiye'de arena şovu yapmak istediğini belirten Havasi, "Bir tur için Türkiye'ye geri gelmek ve arena şovları yapmak istiyorum. Çünkü piyano çalmayı, solo piyano parçalarını çok seviyorum. Ancak aynı zamanda 50-60 müzisyenin sahnede olacağı çok büyük bir projemiz var, bu çok kültürel, duygusal ve dokunaklı. Buradaki insanlara bunu da göstermek istiyorum. Rüyam Türkiye'ye büyük bir arena için geri gelmek." dedi.

"ÜLKEM VE TÜRK HALKI ARASINDAKİ YAKIN İLİŞKİDEN GURUR DUYUYORUM"

Havasi, 1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla 2024'ün "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" ilan edilmesine ilişkin de şöyle dedi:

"Türkiye-Macaristan Kültür Yılı için çok mutluyum. Ülkem ve Türk halkı arasındaki yakın ilişkiden gurur duyuyorum. Bu dostluğun efsanevi olduğunu düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde çaldığımda sürekli ülkemden bahsediyorum."

Bir Türk sanatçının da Budapeşte'de misafir edilmesinden memnun olacağını dile getiren Havasi, "Kültür alışverişinde bulunmak, güzel sohbetler etmek, dillerimizdeki ortak kelimeleri bulmak ve iyi zaman geçirmek... Ben sizin çok fantastik insanlar olduğunuzu, en iyi dinleyici olduğunuzu düşünüyorum." dedi.