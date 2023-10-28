Ülkesi için tarihi bağlara işaret etti: Birçok alanda Türkiye'ye ihtiyacımız var

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümeti tebrik etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Kuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren bölgedeki bütün gelişmelerde etkili bir ülke olduğunu belirtti.

Erdoğan yönetimindeki son 20 yılda ise sadece ekonomik alanda değil fikri ve ahlaki alanlarda da Türkiye'de devrim yaşandığını ifade eden Kuni, "Türk halkını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetini Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle tebrik ediyorum." dedi.

Kuni, herkesin Erdoğan döneminde Türkiye'de yaşanan maddesel değişikliklere baktığını, ancak en büyük değişimin Türk insanının kendisinde yaşanan değişim olduğunun altını çizerek, "Bugün bütün milletler Türklerle gururlanıyor ve onları takdir ediyor. Çünkü Türkler kalkınmayı başardılar ve çevrelerinin de kalkınmasına sebep oldular. Türkiye bugün bütün dünya çapında etkili bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek bir lider olduğunu vurgulayan Libyalı siyasetçi, şunları söyledi:

"Biz Sayın Erdoğan'a hayranlıkla bakıyoruz. O, milletini kalkındırmak ve halkına önderlik etmek isteyenler için örnek bir lider. Erdoğan, İslam dünyası, Avrupa ve Asya'da bilgelikle hayata geçirdiği politikalar neticesinde Türkiye'yi büyük devletler arasına katmayı başardı. Erdoğan Arap ve İslam dünyasındaki gençlerin ve halkların ideallerini temsil ediyor. Dünyada böyle müstesna liderler kalmadı.

Libyalılar üzerinden 12 yıl geçen devrimlerini göz önünde tutarak, yeni Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılına hayranlıkla bakıyor. Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi kalkınma bakımından elimizden tutmasını temenni ediyoruz."

LİBYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Kuni, Libya-Türkiye ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve iki ülke insanını birbirine bağlayan çok fazla etken bulunduğunu belirterek, "Libya'da çok fazla Türk asıllı Libyalı olduğu gibi Türkiye'de de çok fazla Libya asıllı yaşıyor. Biz bir halkız, kan bağımız, din bağımız ve tarih bağımız var. İlişkilerimizi bunun üzerine kurarak daha da genişletebiliriz." dedi.

Türkiye ile yürümek istediklerini dile getiren Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye geçen 100 yıl içinde farklı alanlarda çok büyük tecrübeler edindi. Bizim ekonomik, siyasi ve güvenlik gibi birçok alanda Türkiye'ye ihtiyacımız var. İlişkilerimizi daha fazla güçlendirmeye ve geliştirmeye kadiriz."

Kuni, Türk şirketlerinin 1980'li yıllardan beri Libya'da faaliyet gösterdiğini, büyük şirketlerin bazılarının Libya'da kurulduğunu, burada ilk faaliyetlerine başladığını, sonrasında Türkiye'de daha da büyüyerek ülkelerinin kalkınmasında rol oynadığını söyledi.