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Dünya

Ürdün ve Mısır Gazze'deki gelişmeleri görüştü

Ürdün ve Mısır, İsrail'in 82 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve ateşkes çabalarını görüştü.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 03:42 - Güncelleme:
Ürdün ve Mısır Gazze'deki gelişmeleri görüştü
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Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temasları kapsamında Mısır'a giden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, başkent Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi. Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele alan bakanlar, ateşkesin sağlanması için iki kardeş ülke arasında yürütülen istişare ve koordinasyon sürecini değerlendirdi.

İkili, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve yeterli, acil ile sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılmasını ele aldı.

Bakanlar, ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 22 Aralık'ta kabul edilen Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin 2720 sayılı kararın uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ortak öneme sahip konularda ve bölgesel krizlerin çözüm çabalarında ortak işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin, her iki ülkenin ortak isteği olduğunu vurgulayan bakanlar, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletilmesinin mühim olduğuna dikkati çekti.

  • gazze saldırıları
  • ateşkes
  • ürdün-mısır

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