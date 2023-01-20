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Dünya

Vjosa Osmani, Çağrı Sakar'ı kabul etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, yakın zamanda görev süresi sona erecek olan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti.

AA20 Ocak 2023 Cuma 00:02 - Güncelleme:
Vjosa Osmani, Çağrı Sakar'ı kabul etti
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Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vjosa Osmani, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik yaptığı katkılardan dolayı Büyükelçi Sakar'a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Osmani, her iki ülkenin de mükemmel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, işbirliğinin aynı ruhla devam edeceğine ve her iki ülke vatandaşlarının çıkarına olan alanlarda yeni işbirliği fırsatları yaratılacağına olan inancını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Osmani, Kosova'nın uluslararası arenada karşılaşacağı önemli süreçlerde Türkiye'nin desteğine güvendiğine dikkati çekerek vurguladı.

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