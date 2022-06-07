Yemen hükümeti, Taiz ablukasının kaldırılması çabalarının sabote edilmesi girişimlerine karşı uyardı

Taiz'deki yolların açılması için kurulan hükümete bağlı Müzakere Komitesi Başkanı Abdulkerim Şeyban, "Taiz'in yollarının açılmasına yönelik görüşmeler başlamadan önce, Husilere bağlı medyanın, BM'nin çabalarını engellemek için açık bir girişimde bulunmasına şaşırdık." ifadelerine yer verdi.

İstişarelerin devam ettiği bir sırada, Taiz'in yollarının açılmasına yönelik Husi medyasının ana yolların dışında bilinmeyen, ulaşımı zor ve toprak olan bir yolun açılması önerisinin ablukayı kaldırmaya yönelik çabaları baltalama girişimi olarak değerlendiren Şeyban, Husilerin bu konuda uluslararası çabaları baltalayan tek taraflı bir vizyon dayatma girişimine karşı uyardı.

Şeyban, Husilerin tek taraflı vizyonu dayatmak için kullandığı bu tür yöntemlerin devam eden görüşme sürecinin özünü tamamen ihlal ettiğini belirterek, bu insani dosyanın çözülmesine yönelik uluslararası çabaları baltaladığını ve önceden belirlenmiş yükümlülüklerden kaçınma niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısında hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz kentini 2015 başından bu yana abluka altında tutuyor. Şehirde yaşayan halk bu kuşatmadan dolayı çaresizlik içinde kalıyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden yapılan açıklamada, Yemen'deki tarafların Askeri Koordine Komitesi ikinci oturumunun, Ürdün'ün başkenti Amman'da yapıldığı belirtilmişti.

Oturuma Yemen hükümeti, Husiler ve Arap koalisyonundan askeri temsilcilerin katıldığı aktarıldı.

Yemen hükümeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti. BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 3 Haziran'da ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.