Yemendeki Husiler İsrail'e ait bir gemiye el koydu

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu "Galaxy Leader" isimli gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtildi.
Husiler, dün Kızıldeniz'de 22 mürettebatı ile birlikte el koydukları kargo gemisine ait görüntüleri yayınladı.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı kargo gemisine el koydukları anlara ait görüntüleri yayınladı.
Görüntülerde, Husilerin helikopterle gemiye indirme yaptıkları ve mürettebatı rehin aldıkları görüldü.