İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7843
  • EURO
    31,5216
  • ALTIN
    1829.42
  • BIST100
    7946.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemendeki Husiler İsrail'e ait bir gemiye el koydu
Dünya

Yemendeki Husiler İsrail'e ait bir gemiye el koydu

Yemendeki Husiler, Kızıldeniz'de İsrailli bir şirkete ait kargo gemisini ele geçirdiğini duyurdu.

AA-İHA21 Kasım 2023 Salı 00:24 - Güncelleme:
Yemendeki Husiler İsrail'e ait bir gemiye el koydu
ABONE OL

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu "Galaxy Leader" isimli gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtildi.

Husiler, dün Kızıldeniz'de 22 mürettebatı ile birlikte el koydukları kargo gemisine ait görüntüleri yayınladı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı kargo gemisine el koydukları anlara ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, Husilerin helikopterle gemiye indirme yaptıkları ve mürettebatı rehin aldıkları görüldü.

İsrail'in hastane katliamları sebebiyle Gazze'deki yaralılar yerlerinden edildi

Acınası Gazze halkı! Şifa Hastanesi doktoru anlattı: Hastanedeki hayat ölümden farksız

İsrail'den esir takasına yeşil ışık: Hamas'tan cevap bekleniyor

Katar'dan duygu dolu Filistin dayanışması: Ulusal Gün kutlamaları ertelendi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.