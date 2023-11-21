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Dünya

İsrail'den esir takasına yeşil ışık: Hamas'tan cevap bekleniyor

İsrail devlet televizyonu, işgalci İsrail'in esir takasına yeşil ışık yaktığını, Hamas'ın yanıtının beklendiğini duyurdu.

AA21 Kasım 2023 Salı 00:14 - Güncelleme:
İsrail'den esir takasına yeşil ışık: Hamas'tan cevap bekleniyor
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İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan bir analist, İsrail'in esir takası anlaşmasına "yeşil ışık" yaktığını ve Hamas'ın yanıtını beklediğini söyledi.

Analist Roi Şaron, Tel Aviv yönetiminin esir takasıyla ilgili "Hamas'ın taleplerini kabul ettiğini ve karşı tarafın yanıtını beklediğini" iddia etti.

"Bir anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakın olduğumuz için şu anda kritik saatlerdeyiz." diyen Şaron, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Hamas İsrail'e bir teklif iletti ve Hamas'ın şart ve taleplerinin kabul edilmesi konusunda İsrail'de mutabakata varıldı. Artık top Hamas'ın sahasında ve Hamas'ın aslında sorumluluk ve ciddiyet göstermesi gerekiyor. Olumlu yanıt verirse doğrulanabilir bir anlaşmaya girmiş olacağız."

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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