Gazze'deki bebeklere ''nefes'' şansı: Prematüre bebekler Mısır'da

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlı dışı katliamları 46'ncı günde de aralıksız sürüyor. İsrail ordusunun acımasız saldırılarından dolayı Filistinli prematüre bebekler, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çıkarılarak Kahire'deki Yeni İdari Başkent Hastanesi'ne getirilmek zorunda kaldı.

İsrail ordusunun baskını nedeniyle Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden Mısır'a nakledilen 28 prematüre bebekten 12'si, başkent Kahire'deki Yeni İdari Başkent Hastanesi'ne ulaştı.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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