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Dünya

Zelenski'den Putin'i kızdıracak sözler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 2014'ten sonra Donbass'taki çatışmaları durdurma girişimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından reddedildiğini belirterek, Putin'i yırtıcı bir hayvana benzetti.

IHA16 Ocak 2024 Salı 22:29 - Güncelleme:
Zelenski'den Putin'i kızdıracak sözler
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu. Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, cephedeki çatışmalar dursa bile Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline devam edeceğini aktardı. Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta çatışmaların 2014'den sonra durdurulmasına yönelik girişimler olduğunu aktaran Zelenski, Almanya ve Fransa gibi çok etkili garantörler olmasına rağmen Putin tarafından çatışmaları durdurma girişiminin reddedildiğini belirterek, Putin'i yırtıcı bir hayvana benzetti.

"RUS SALDIRGANLIĞI GİDEREK DAHA BELİRGİN HALE GELİYOR"

Rusya'nın yayılması bir politika izlediğini aktaran Zelenski, "Bunun sadece bizimle ilgili olduğunu, sadece Ukrayna ile ilgili olduğunu düşünenler varsa, tamamen yanılıyorlar. Ukrayna'nın ötesinde yeni Rus saldırganlığı giderek daha belirgin hale geliyor" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'yı yenebilmek için hava gücünü artırması gerektiğini belirten Zelenski, "Ukrayna için hava üstünlüğü elde etmeliyiz. Ortaklar neye ve ne miktarda ihtiyaç olduğunu biliyor. Bu, sahada ilerleme kaydedilmesini sağlayacak" dedi.

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