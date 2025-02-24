Zelenski'den Trump'a: En kısa sürede bir araya gelmemiz gerekiyor

Zelenski sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımda, G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik çözümler hakkındaki konuşmasına değindi.

Bazı liderlerin video konferans yoluyla katıldığı zirvedeki konuşmasında Zelenski, barışın sağlanmasının ancak birlik içinde mümkün olacağına inandığını ifade ettiğini aktardı.



Zelenski, "Bu savaşın başından beri barış istedik ve şimdi her zamankinden daha çok, gerçek ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Rusya'nın ülkesine bir daha saldırmaması şartıyla barışın sağlanmasının şart olduğunu vurgulayan Zelenski, Ukrayna'nın ABD ve Avrupa ile birlikte müzakere masasında yer alması gerektiğini savundu.

ABD'den şaşırtan karar BM'de tarihi Rusya-Ukrayna oylaması ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, iki ülke arasında ekonomik alanında işbirliği anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiklerini hatırlattı.

Trump'a hitap eden Zelenski, "Barış ve güvenlik garantilerinin şartlarını belirlemek için en kısa sürede bir araya gelmemiz gerekiyor." dedi.

NATO'nun Washington Zirvesi'nde Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin verilmesine karar verildiğini anımsatan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"NATO zirvesinde, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmemesinin telafisi olarak halkımızı Rus füzelerinden ve bombalarından korumak için hava savunma sistemleri sözü verildi ve bu önemli bir sözdü. Ancak henüz hepsini almadık. Bu sadece bir örnek."

ABD'den Ukrayna'ya maden anlaşması mesajı: En iyi güvenlik garantilerinden birine sahip olacaklar Bugün Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesinin en "kolay" yönteminin ülkesinin NATO üyesi olması olduğunu savunan Zelenski, aksi taktirde Ukrayna'nın savunma imkanlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

"TRUMP İLE ÇOK GÜZEL SOHBETİMİZ OLDU"

Zelenski daha sonra, bugün Kiev'e gelen farklı ülkelerin liderleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

G7 Liderler Zirvesi kapsamında Trump ile yaptığı konuşmayı değerlendiren Zelenski, "(Trump ile) Az önce konuştuk. Kanada'nın öncülüğünde gerçekleşen G7 toplantısında çok güzel bir sohbetimiz oldu." dedi.

Zelenski, "ABD'nin bizi diğer ortaklarla aynı şekilde desteklemeye devam etmesini çok umuyoruz. Elbette Avrupa ve ABD arasındaki bu birliği kaybetmememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Barışın bu yıl sağlanmasını istediklerini dile getiren Zelenski, Rus ordusunun bir daha ülkesine saldırı düzenlememesi için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkati çekti.



Başkan Zelenski, "Ukrayna yakın gelecekte Avrupa Birliği ve NATO'ya girerse, güçlü bir ordumuz, ittifakımız ve birliğimiz olursa (Ruslar) geri dönmeyecek." diye konuştu.

Zelenski, Ukrayna halkının çıkarlarını koruyarak, Ukrayna anayasasını ihlal etmeden barışa gitmek istediklerini kaydetti.

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