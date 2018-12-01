Jandarma’dan anlamlı ziyaret
Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli aralarında kadınların da bulunduğu subay ve astsubaylar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Efeler Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.
Çeşitli hediyelerle engelli çocukların gönüllerini alan jandarmalar, öğrenciler ile beraber eğlenerek engelleri ortadan kaldırdı. Subay ve astsubaylar çocuklara Türk Bayrağı, boyama kitabı da dağıttı. Kendisinin de bir engelli çocuk babası olduğunu belirten Aydın il Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Hakan Yılmaz, “Bu özel çocukları bu şekilde hayata bağlamak adına çalışan bütün öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ortamda bulunduğum için çok duygulandım. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı olarak her zaman engellilerimizin yanındayız. Bu bir Türk vatandaşı olarak hepimizin görevidir” diye konuştu. Ziyaret, birlikte söylenen şarkılarla sona erdi.
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