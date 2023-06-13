2. dönem yıl sonu karne görüşleri: 2023 İlkokul, ortaokul, lise karne görüşü örnekleri

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sona eriyor olmasıyla birlikte karne girişlerini gerçekleştiren öğretmenler; İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne görüşü örneklerine göz atıyor. 2. dönem yıl sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 16 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak. Öğretmenler öğrencileri için notların yanı sıra karne görüşlerini de yazacak. İşte başarılı, orta durumda ve ders notları zayıf olan öğrenciler için karne görüşleri

2. DÖNEM YIL SONU KARNE GÖRÜŞLERİ



BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Güzel kızım/oğlum birinci sınıfı başarılı bir şekilde bitirdin. Hayatın başarı ve mutluluklarla dolsun.

Başarılı bir yıl geçirdin. Başarılarının artmasını istiyorsan tatilini verimli geçirmen gerekir.

Gösterdiğin başarı takdire şayan. Yeni eğitim öğretim yılında bu başarının daha da artmasını dilerim.

Etkili çalışamadığın için derslerde başarı gösteremedin. Bu durumu düzeltmen gerekir. Ancak o zaman hayattan haz alırsın.

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

Arkadaş ortamının olumsuz etkisiyle senden beklenen başarıyı gerçekleştiremedin. Bu vaziyetini düzeltmen gerekir.

Gösterdiğin başarıdan dolayı seni ve aileni kutlar, birlikte mutlu bir tatil geçirmenizi dilerim.

Hiçbir uğraş boşuna değildir. Vakti zamanı geldiğinde harcadığın emeklerin mükâfatını göreceksin.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Faydalı olmak, özverili olmanın sonucudur. Başarılı olmak, çok çalışmanın sonucudur.

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Başarılı bir sene geçirdin. Başarılarının artmasını istiyorsan tatilini verimli geçirmen gerekir.

Gösterdiğin başarı takdire şayan. Yeni eğitim öğretim döneminde de bu başarının daha da artmasını dilerim.

Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller evladım

Gösterdiğin başarıdan dolayı seni ve aileni kutlar, birlikte mutlu bir tatil geçirmenizi dilerim.

Derslerinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

Hayatta başarılı olmak istiyorsan, ömrünün en güzel çağını çalışmakla geçireceksin. Ancak o zaman yaşamanın anlamını öğrenebilirsin.

Hiçbir uğraş boşuna değildir. Vakti zamanı geldiğinde harcadığın emeklerin mükâfatını göreceksin.

Faydalı olmak, özverili olmanın sonucudur. Başarılı olmak, çok çalışmanın sonucudur.

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

Başarılı geçen 2. dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım seneye daha da iyi olursun.

Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

ORTA SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ ÖRNEKLERİ

Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.

Prensesim seni tebrik ederim. Kendine güvenmelisin. Sen istersen çok başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller tatlım.

Hataların ve başarılarınla iki dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. Seneye daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Senden daha fazlasını bekliyorum.

Derslerine daha çok çalışmalısın. Bu sene senden bekleneni gerçekleştiremedin.

Hayatta başarılı olmak istiyorsan, ömrünün en güzel çağını çalışmakla geçireceksin. Ancak o zaman yaşamanın anlamını öğrenebilirsin.

Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek yıl daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen seneye daha iyisini bekliyorum senden.

Bu dönem çok daha iyiydin. Ama yeteri kadar derse katılmadığın için okuma seviyen biraz düşük. Ben senin çok başarılı bir çocuk alacağına inanıyorum. Tatilde çok kitap okursan eksiklerini tamamlayabilirsin. İyi tatiller oğlum.

Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.

Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.

Başarı için çok şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir.

Kışın soğuğunu çekmeyen baharın tadına varamaz.

Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

Ya başarı yolunu bulacaksın, ya da yenisini yapacaksın.

Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam...

ZAYIF NOTLARI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞLERİ ÖRNEKLERİ

Mükemmelliğin yolu ancak kusurunu görene açıktır.

Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir seneyi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. Seneye daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

"Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk." Öyleyse çalışmaya devam.

Bilgi, beceri ve bilince nasıl sahip olacağını bildiğin zaman en iyisini başarabilirsin.

Başarı yapabildiklerimizde gizlidir... Yapamadıklarımızda değil.

Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

Yolun uzun, her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.

Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.

Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

Arkadaş ortamının olumsuz etkisiyle senden beklenen başarıyı gerçekleştiremedin. Bu vaziyetini düzeltmen gerekir.

Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

Etkili çalışamadığın için derslerde başarı gösteremedin. Bu durumu düzeltmen gerekir. Ancak o zaman hayattan haz alırsın.

Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. *Adımını attın, sıra hamlede...

Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. Eğer yeterince istersen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.

Bir sene geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar.

Eksiklerini tamamlaman Ferhat'ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İstersen başarabilirsin.