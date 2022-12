2022 ALES/3 sonuçları açıklandı! ÖSYM, E-Devlet ALES sonuçları sorgulama

2022 ALES/3 sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen sınava katılan adayların başvurdukları lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. İşte ÖSYM, E-Devlet ALES sonuçları sorgulama ekranı.

Akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların girdiği ALES sınavının sonuçları erişime açıldı.

ÖSYM AİS ALEAS/3 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-ALES/3) sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.



E-DEVLET ALES SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

