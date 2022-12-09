Hafta sonu sınav var mı? 10-11 Aralık 2022 ne sınavı var?

Hafta sonu sınav var mı? sorusunun cevabı, yakın zamanda sınava katılacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Üniversitelerinin sınavları cumartesi-pazar uygulanıyor. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek sınavların giriş belgeleri yayımlandı. Peki bugün ne sınavı var? İşte 10-11 Aralık sınav takvimi

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Hafta sonu düzenlenen sınavlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu hafta sonu Aralık ayının 10-11 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz dönemi ara sınavları uygulanacak. AÖF sınava giriş belgeleri ise AÖS Öğrenci Otomasyonu üzerinden alınacak.

AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları veya E-Devlet şifreleriyle edinebilecekler.

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın.

Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak çıktı alabilirsiniz.

AÖF GEÇME NOTU KAÇTIR?

AÖF vize sınavlarının yüzde 30'u alınmaktadır, final sınavlarının ise yüzde 70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Öğrencinin Açıköğretim Üniversitesinden mezun olabilmek için Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

Açıköğretim (AÖF) sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor?

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