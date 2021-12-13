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Eğitim

2022 YKS, KPSS, DGS tarihleri belli oldu! ÖSYM sınav takvimi 2022 pdf

ÖSYM, 2022 yılında yapılacak olan tüm sınavların tarihlerini açıkladı. ÖSYM sınav takvimine göre üniversite sınavı YKS oturumları, Haziran'ın 18 ve 19'unda yapılacak. YKS, KPSS, DGS, MSÜ, TIPDİL ve YDS gibi sınavlar başta olmak üzere birçok sınav, başvuru ve sonuç tarihinin yer aldığı ÖSYM sınav takvimi 2022 pdf dosyasına haberimizden erişebilirsiniz. İşte 2022 YKS, KPSS, DGS tarihleri

13 Aralık 2021 Pazartesi 13:00 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 13:00
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ÖSYM sınav takvimi 2022 yayınlandı. Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS ve memur adaylarının katıldığı KPSS 2021 tarihleri de belli oldu. Yayınlanan ÖSYM sınav takviminde sınav tarihlerinin yanı sıra; sınav başvuru ve sonuç açıklanma tarihleri de bulunuyor. Peki 2022 YKS, KPSS, DGS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi 2022 pdf

2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Milyonlarca adayın katılacağı sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvimde sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de bulunuyor.

YKS 2022 (TYT, AYT, YDT) NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18.06.2022'de, AYT ve YDT oturumları ise19.06.2022'de yapılacak.

KPSS 2022 TARİHLERİ

EKPSSS 24.04.2022

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31.07.2022

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 06.08.2022 - 07.08.2022

KPSS ÖABT 14.08.2022

KPSS Önlisans 02.10.2022

KPSS Ortaöğretim 06.11.2022

KPSS DHBT 27.11.2022

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2022 PDF DOSYASI İÇİN TIKLAYIN

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