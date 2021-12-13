13 Aralık 2021 Pazartesi 16:22 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:22

YKS 2022 tarihi belli oldu. Üniversite adayı öğrencilerin merakla beklediği ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. Yayımlanan takvimde başvuru ve sonuç tarihleri de duyuruldu. Üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı; Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik, ve Yabancı Dil sınavı (TYT-AYT-YDT) olarak gerçekleştiriliyor. Peki başvurular ne zaman alınacak?

2022 YKS NE ZAMAN?

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)18.06.2022 tarihinde,

YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19.06.2022 tarihinde,

YKS sınavının üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 19.06.2022 tarihinde öğleden sonra gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU TARİHi 2022

Üç farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı için 2022 yılında başvurular 11.02.2022-07.04.2022 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 16.04.2022-17.04.2022 tarihleri arasında alınacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları YKS 2022 sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar 20.07.2022 tarihinde açıklanacak.