KPSS önlisans ne zaman? 2022 KPSS Önlisans başvuru ve sınav tarihi

KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavlarının 2022 yılında yapılacak olan oturumlarının tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte binlerce memur adayının beklediği sınavlar için geri sayım başladı. Peki 2022 KPSS önlisans ne zaman? İşte Kamu Personel Seçme Sınavı'nın başvuru ve sınav tarihleri
ÖSYM, 2022 yılı için düzenlenen sınav takvimini açıkladı. 2 yılda bir yapılan KPSS ön lisans sınavı, bu sene Ekim ayının 2'sinde uygulanacak.
KPSS Önlisans başvuruları ise Ağustos'un 3'ünde başlayıp 15'inde sona erecek.
YKS, KPSS, STS, TUS, ALES, DGS, MSÜ ve YDS gibi sınavların başvuru ve sonuç tarihinin yer aldığı 2022 ÖSYM sınav takvimine haberimizden erişebilirsiniz. İşte 2022 KPSS Önlisans sınav, başvuru, geç başvuru ve Sınav sonuç tarihleri
Sınav tarihi 02.10.2022
Başvuru tarihleri: 03.08.2022 -15.08.2022
Geç başvuru günü: 23.08.2022 - 24.08.2022
Sınav sonuç açıklanma tarihi: 27.10.2022
EKPSSS 24.04.2022
KPSS Lisans (GY,GK/Eğitim Bilimleri) 31.07.2022
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 06.08.2022 - 07.08.2022
KPSS ÖABT 14.08.2022
KPSS Önlisans 02.10.2022
KPSS Ortaöğretim 06.11.2022
KPSS DHBT 27.11.2022
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Milyonlarca adayın katılacağı sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre gerçekleştirilecek.