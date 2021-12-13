KPSS önlisans ne zaman? 2022 KPSS Önlisans başvuru ve sınav tarihi

13 Aralık 2021 Pazartesi 15:01 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:01

KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavlarının 2022 yılında yapılacak olan oturumlarının tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte binlerce memur adayının beklediği sınavlar için geri sayım başladı. Peki 2022 KPSS önlisans ne zaman? İşte Kamu Personel Seçme Sınavı'nın başvuru ve sınav tarihleri

KPSS ÖNLISANS NE ZAMAN 2022?

ÖSYM, 2022 yılı için düzenlenen sınav takvimini açıkladı. 2 yılda bir yapılan KPSS ön lisans sınavı, bu sene Ekim ayının 2'sinde uygulanacak.

KPSS Önlisans başvuruları ise Ağustos'un 3'ünde başlayıp 15'inde sona erecek.

YKS, KPSS, STS, TUS, ALES, DGS, MSÜ ve YDS gibi sınavların başvuru ve sonuç tarihinin yer aldığı 2022 ÖSYM sınav takvimine haberimizden erişebilirsiniz. İşte 2022 KPSS Önlisans sınav, başvuru, geç başvuru ve Sınav sonuç tarihleri

KPSS ÖN LİSANS TARİHLERİ

Sınav tarihi 02.10.2022

Başvuru tarihleri: 03.08.2022 -15.08.2022

Geç başvuru günü: 23.08.2022 - 24.08.2022

Sınav sonuç açıklanma tarihi: 27.10.2022

KPSS 2022 TARİHLERİ

EKPSSS 24.04.2022

KPSS Lisans (GY,GK/Eğitim Bilimleri) 31.07.2022

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 06.08.2022 - 07.08.2022

KPSS ÖABT 14.08.2022

KPSS Önlisans 02.10.2022

KPSS Ortaöğretim 06.11.2022

KPSS DHBT 27.11.2022

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Milyonlarca adayın katılacağı sınavlar yayınlanan takvim tarihlerine göre gerçekleştirilecek.