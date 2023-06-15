Okullar 16 Haziran'da kapanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki milyonlarca öğrencinin karne ve başarı belgelerini erişime açacak. Öğrenciler, e-okul VBS giriş e-karne görüntüleme ekranı üzerinden notlarını ve yıl sonu başarı puanını görüntüleyebilecekler. e-okul VBS girişi üzerinden karne notlarının yanı sıra 'takdir ve teşekkür' belgelerine de erişilebilecek. Peki 2023 e-okul karne bilgisi (e-karne) ne zaman açılır? e-okul VBS giriş e-karne görüntüleme ekranı

2023 E-OKUL KARNE BİLGİSİ (E-KARNE) NE ZAMAN AÇILIR?



e-okul karne bilgisi ekranı, okulların kapandığı gün sabah saatlerinde açılır. e- okul VBS giriş e-karne görüntüleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. e-okul karne bilgisi için E-Okul VBS giriş sayfasına tıklayarak istenen bilgileri girmeniz yeterli olacaktır. E-karne görüntüleme ekranından, karne notu ile takdir - teşekkür belgelerine de erişim sağlanacak.

E-OKUL KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

E-OKUL VBS GİRİŞ E-KARNE GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN



2023 e-okul karne bilgisi ekranına okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler tarafından yoğun giriş yapılıyor. E Okul sistemi ile öğrenciler dijital karneleri üzerinden notlarını ve devamsızlık bilgisini görüntüleyebiliyor.