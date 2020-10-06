06 Ekim 2020 Salı 17:08 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 17:08

5.sınıflara okul ne zaman açılacak 2020? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve veli tarafından merakla araştırılıyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada köy okullarında, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim'de başlayacağını duyurdu. 5,6,7 sınıflar ile Lise 9,10 ve 12. sınıf öğrencileri EBA TV ile uzaktan eğitime devam edecek. Peki 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte konuyla ilgili tüm gelişmeler..

5. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitim kapsamına alınan sınıflar arasında 5. sınıflar yer almadı. Yapılan açıklamaya göre 5,6,7 sınıflar ile Lise 9,10 ve 12. sınıf öğrencileri EBA TV ile uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 5,6,7 sınıf ve lise 9,10,11 sınıfların açılması Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer sınıflarla ilgili kararın yaşanan gelişmeleri takip ederek önümüzdeki haftalarda verileceğini açıkladı. Diğer kademe sınıflarla ilgili kararın önümüzdeki hafta düzenlenecek Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında masaya yatırılarak değerlendirileceği biliniyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci ara tatilinden önce İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim’de tüm sınıfların kademeli olarak okula başlaması öngörülüyor.

HANGİ SINIFLAR, NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime devam eden okulların açılacağı tarihi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hangi sınıfların okula başlayacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk açıklamasında, '12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz." dedi. Ziya Selçuk'un açıklaması ve konuyla ilgili tüm gelişmeler...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİYORUZ"

Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakında izliyor ve süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan, özel gereksinimi olan velilelerimizin çağrılarını takip ettik. Okullarımızın ne denli büyük toplumsal bir işleve sahip olduğunu görmüş olduk. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirilmesi doğrultusundan öğrenme kayıplarını dikkate alarak yüz yüze eğitime geçiyoruz.

Okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını benimsediğimiz ilkokul 1'inci sınıflarla yüz yüze eğitime başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde üçüncü haftadayız. Tedbirler aldığımız için de üçüncü aşamaya geçmeye hazırız. ilkokul 2, 3, 4, 8, 12 ve özel eğitimli öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız.

Okulların açılacağını açıklayan Bakan Selçuk, "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

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