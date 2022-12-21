6551 nitelik kodu nedir? KPSS 6551 nitelik kodunun açılımı

KPSS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS tercih kılavuzunda yer alan pozisyonlar için aranan nitelikler kodlar halinde belirtiliyor. Bu kapsamda bir çok pozisyonda yer alan 6551 nitelik kodu merak ediliyor. Adaylar, tercih kılavuzundaki aranan nitelikler kısmında yer alan kodlara göre tercihlerini yapabilecekler. Peki KPSS 6551 nitelik kodu nedir? İşte 6551 nitelik kodunun açılımı

KPSS 2022/2 Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tercih kılavuzu ve nitelik kodları ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına giren adaylar, sınavdan aldıkları puan doğrultusunda istenilen nitelik kodlarının şartlarına uygun bir şekilde tercih yapabilecekler. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzlarda yer almayan bazı nitelik kodları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Buna göre 6551 nitelik kodu nedir? İşte detaylar

6551 NİTELİK KODU NEDİR?



Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

KPSS 6551 nitelik kodunun özel şartı, "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak" olarak tanımlanıyor.

ÖSYM KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU 2022



Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresinde yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu ekranı üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu doğrultusunda; 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler.

Adaylar KPSS tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM KPSS lisans tercih kılavuzu 2022 ve nitelik kodları

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