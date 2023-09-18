Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Yeni eğitim dönemi için sınav ücreti ise 160 TL belirlendi. Buna göre Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman? İşte MEB 2023-2024 AÖL sınav takvimine göre Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme duyurusunu yayınladı.

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül – 16 Ekim tarihleri arasında http://aol.meb.gov.tr/ adresinden yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecinin başlamasıyla birlikte AÖL 1. dönem sınav tarihleri de belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları Aralık ayının 23-24 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açık Lise sınavları, 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde uygulanacak.

MEB 2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAV TARİHLERİ



1. Oturum: 23.12.2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23.12.2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24.12.2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

2023-2024 AÖL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?



Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt ve kayıt yenileme yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır. 2023 yılında, bir dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti olarak 160 TL belirlenmiştir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

2023-2024 AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

1. dönem Açık Lise kayıt/kayıt yenileme tarihleri belli oldu!