AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? AÖF online sınav girişi

13 Aralık 2020 Pazar 13:56 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 13:56

AÖF güz dönemi sınavları başladı. Sınavlar AÖF online sınav girişi üzerinden gerçekleştiriliyor. 3 gün sürecek olan Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesi almak zorunlu. Sınav belgesini aldıktan sonra AÖF online sınav girişi sayfasından sınava katılabilirsiniz. Peki AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? İşte AÖF güz dönemi sınav takvimi ve bahar dönemi sınav tarihleri

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları çevrim içi (online) yapılacak.

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF güz dönemi ara sınavları online olarak yapılacak. Sınav giriş bilgileri 1 Aralık 2020 tarihinde yayımlandı. Sınav giriş bilgileri https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci adresinden öğrenilebiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ DETAYLARI

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri’ kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi’ sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır’ butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Sınav Türü Sınav Tarihleri

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NASIL OLACAK?

-Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

-Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi giriş yapılabilecek.

-Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmakta. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlü.

-Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecek.

-Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye ait.

AÖF online sınav girişinde sunucu hatası! Internal server error ne demek?