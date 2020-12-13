AÖF online sınav girişinde sunucu hatası! Internal server error ne demek?

13 Aralık 2020 Pazar 13:56 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 13:56

Internal server error ne demek? sorusunun cevabı AÖF online sınav girişi yapmaya çalışan adaylar tarafından merak ediliyor. AÖF güz dönemi online sınavları doğrultusunda giriş yapan öğrenciler "Internal server error" ibaresiyle karşılaştılar. AÖF online sınav sayfasına girilemiyor olması nedeniyle Anadolu Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı. 3 gün boyunca sürecek olan sınavlar için yarın son gün. Peki Internal server error ne demek? İşte AÖF online sınav girişinde sunucu hatası ile ilgili detaylar.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİNDE SUNUCU HATASI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları çevrim içi (online) yapılıyor. Fakat sınava giriş yapmak isteyen öğrencilerin bir kısmı "Internal server error" uyarısıyla karşılaştılar. Yoğun giriş yapıldığından dolatı ortaya çıkan bu sunucu hatası nedeniyle sınavlara giriş yapılamıyor. Peki Internal server error ne demek?

INTERNAL SERVER ERROR NE DEMEK?

Internal server error, İç sunucu hatası anlamına geliyor.

AÖF online sınav girişi sayfasında oluşan hata nedeniyle Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için iyileştirme çalışması yapmaktayız.

Geçici aksaklık için üzgünüz. Hassasiyetiniz için teşekkürler."

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF güz dönemi ara sınavları online olarak yapılacak. Sınav giriş bilgileri 1 Aralık 2020 tarihinde yayımlandı. Sınav giriş bilgileri https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci adresinden öğrenilebiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ DETAYLARI

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri’ kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi’ sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır’ butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? AÖF online sınav girişi