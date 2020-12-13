13 Aralık 2020 Pazar 17:12 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 17:12

AÖF sınavları ne zaman açıklanacağı, sınava katılan adaylar tarafından sorguanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları çevrim içi (online) yapılıyor. AÖF Sınavlarında adaylara her ders için 30 soru için 40 dakika süre verildi. Peki AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

AÖF sınav sonuçları, için heyecanlı bekleyiş başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönemi ara sınavları pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirildi.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sınavlar online olarak yapıldığı için sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi sınava hazırlık yapan öğrenciler için bu dönem sınavlarda değişikliğe gitti. AÖF güz dönemi ara sınavlarında (vize) çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu sorular yöneltiliyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Öğrenciler “ https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci” adresinden güz dönemi sınavlarına katılacak. Anadolu Üniversitesinden yapılan son açıklamaya göre sınavlarda test sorularının yanında belirli dersler ve bölümlerde açık uçlu sorular sorulacak. İşte 2020-2021 ara sınavlarında yapılan değişiklikler;

Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme (AÖF) sınavları 12,13, 14, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde online olarak yapılacak.

AÖF güz dönemi sınavı ne zaman? AÖF online sınav girişi -Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak.

-Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi giriş yapılabilecek.

-Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmakta. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlü.

-Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecek.

-Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye ait.

Açık Uçlu soru uygulamasının gerçekleştirileceği dersler ve programlar aşağıdaki listede belirtilmiştir.

AÖF online sınav girişinde sunucu hatası! Internal server error ne demek?