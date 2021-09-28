28 Eylül 2021 Salı 09:58 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 09:58

AÖF HES kodu güncelleme nasıl yapılır? sorusu, Açıköğretim Fakültesinde kayıt yenileme işlemi yapan öğrenciler tarafından gündeme geldi. Koronavirüs pandemi sürecinde sınavlara HES kodu ile girmek zorunlu hale getirilmişti. Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işleminde de AÖF HES kodu güncelleme yapılması gerekiyor. Adaylar, AÖF için almış oldukları HES kodunu ÖSYM sistemine kaydedeceklerdir. Peki AÖF HES kodu sisteme nasıl kaydedilir?

AÖF HES KODU GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme döneminin başlamasıyla birlikte; AÖF kayıt ücretleri, kayıt yenileme ve HES kodu güncelleme işlemleri yapılmaya başlandı. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.

AÖF HES KODU SİSTEME NASIL KAYDEDİLİR?

aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilgili kayıt türünü seçip açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak çevrimiçi başvuru işleminizi gerçekleştiriniz.

Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır.

HES kodu girildikten sonra AÖF sistemi tarafından e-Devlet üzerinden güncellenir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Öğrenciler kayıtlarını yenilemeden ücret yatıramayacak. Kaydını yenilemeyenler de öğrenci sayılmayıp öğrencilikleri pasif hale gelecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak.

Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler. Çevrimiçi başvuru işlemlerinde adayın HES Kodunu girmesi zorunludur.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

Öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son gününde saat 23:30'a kadar yapılabilir.

Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.