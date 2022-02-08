AÖF öğrenci girişi: AÖF kayıt yenileme ders ekle/sil

8 Şubat 2022 Salı 13:43 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 13:43

AÖF kayıt yenileme süreci başladı. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Bahar Dönemi Ara Sınavları Mart ayının 2-3'ünde uygulanacak. AÖF Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler, 18.02.2022 saat 22:30'a kadar ödemelerini yapabilecekler. Bahar dönemi için ders seçmek isteyenler, AÖF öğrenci girişi 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile AÖF kayıt yenileme ders ekle/sil işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

AÖF Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. İşte AÖF kayıt yenileme ders ekle/silme ekranı

AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞİ: AÖF KAYIT YENİLEME DERS EKLE/SİL EKRANI

Bahar dönemi için kayıt yenileyecek olan öğrenciler, AÖF öğrenci girişi üzerinden 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile alabilecekler. Öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF kayıt yenileme kapsamında öğrenciler sistem üzerinden ders seçimini yapmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

AÖF Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenileme tarihleri arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler.

AÖF Kayıt yenileme ücreti için son gün olan 18.02.2022 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecek.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03.04.2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22.05.2022

Yaz Okulu Sınavı: 06.08.2022

AÖF HES kodu nasıl yenilenir?

2022 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?