28 Kasım 2021 Pazar 12:43 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 12:43

AÖF sınavları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı, Açıköğretim sınavlarına giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumartesi-Pazar günleri uygulanan AÖF sınavlarında öğrencilere her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltildi. Sınavdan çıkan öğrenciler, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca gönderilmeyecek.

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

27-28 Kasım'da uygulanan AÖF Güz dönemi ara sınavlarının sonuçları Aralık ayının ilk 10 günü içerisinde açıklanacak.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. AÖF sınavları beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. AÖF Vize sınavı olarak da bilinen ara sınavlar, not ortalamasına %30 etki edecek.

AÖF DERS GEÇME NOTU 35 OLACAK!

AÖF ara sınavlarının not ortalamasına etkisi %30 olarak belirlendi. Dönem sonu sınavları ise %70 etkili olacak. Yıl sonunda ortalama yükseltmek isteyen ve mezun olmayı hedefleyen öğrenciler için yaz okulu sınavları düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında başarı notu alt sınır değeri 35 olarak belirlendi.

Başarı notu alt sınırının altında olan öğrenciler FF harf notu alacak. Sınav değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı eleyecek.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti