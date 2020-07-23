AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak?

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:34 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:34

AÖF bitirme sınavları geçtiğimiz hafta sonuçlanmıştı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle online yapılan sınavların ardından öğrenciler yaz okulu ve üç ders sınavıyla ilgili açıklamaları beklemeye başladı. Geçtiğimiz dönem koronavirüs salgını nedeniyle AÖF sınavları online olarak uygulanmıştı. AÖF yaz okulu sınavlarının da online olup olmayacağı merak konusu oldu. Yaz okulu sınavları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizden ulaşabilirsiniz. Buna göre; AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen AÖF yaz okulları sınav tarihleri.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin duyurusuna göre yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzda AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi yer alıyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL OLACAK?

Yaz okulu sınavları pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ

Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecektir. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, yaz okulu kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayabilir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz.

AÖF yaz okulu ücreti ne kadar? 28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder. Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI YAPILACAK MI?

Anadolu Üniversitesi, bu sene üç ders sınavı yapılmayacağını her öğrencinin koşulsuz kayıt yaptırabileceği yaz okulu programının uygulanacağını açıkladı.

2020 AÖF YAZ OKULU KILAVUZU

Beş hafta sürecek AÖF yaz okulu başvuruları 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, belirtilen başvuru tarihleri aralığında 'https://aof.anadolu.edu.tr/kayit' adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

Öğrenciler yaz okulunda en fazla beş ders alabilecek.

AÖF yaz okulu kayıt ekranı