AÖL Açık Ögretim Lise kayıtları ne zaman 2022? AÖL kayıt yenileme tarihleri

4 Ocak 2022 Salı 16:55 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 16:55

AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı. Açık Lise 2. dönem kayıt yenileme başvuruları Aralık ayının 27'sinde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-2 Dönemi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri ile ilgili kılavuzu yayımladı. Buna göre; AÖL Açık Ögretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? İşte AÖL kayıt yenileme tarihleri ve kayıt yenileme ücreti

AÇIK ÖGRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2022?

AÖL kayıt yenileme tarihleri ve başvuru işlemleri Aralık ayının 27'sinde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 II. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri açıklandı.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2022

Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Kayıt Yenileme Başvuruları 27.12.2021 – 28.01.2022 tarihleri arasında,

Mazerete Bağlı Açık Lise Kayıt Yenileme işlemleri ise, 31.01.2022 – 08.02.2022 tarihleri arasında İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

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Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Açık Öğretim Lisesi Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesi için kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için AÖL kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

Açık Lise 2. dönem için kayıt yenileme başvuru ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubesi yada internet üzerinden yatırılacak.

Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.