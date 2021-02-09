ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt yenileme ve harç ödeme tarihleri 2021

09 Şubat 2021 Salı 14:26 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 14:26

ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. ATA AÖF kayıt yenileme ve harç ödeme tarihleri 2021, açıklanan akademik takvimle birlikte belli olmuştu. ATA AÖF Kayıt yenileme işlemlerini akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapamayan öğrenciler mazeretli ders kayıt döneminde ders seçimi yapabilirler. Peki ATA AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte ATA AÖF kayıt yenileme işlemi hakkında merak edilenler.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

ATA AÖF Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.

ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF kayıt yenileme işlemi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Seçtiğiniz dersler Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra ders kayıt işlemleriniz tamamlanmış olur. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak yüklenecektir.

Diğer dersler öğrencilerimizin kendileri tarafından seçilecektir. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin dersleri 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse ders kayıt tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Aynı dönem içerisinde en fazla 30 kredilik ders seçimi yapılabilir (en fazla 10 ders).

Birinci sınıf öğrencilerinin kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders kayıt işlemleri Fakülte tarafından yapılacaktır.

ATA AÖF HARÇ ÖDEME TARİHLERİ 2021

ATA AÖF Ders kayıtları (Mazeretli harç ödeme): 08-15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne, kullanıcı adınız ve parolanızı yazarak giriş yapıp, "Kişisel Bilgiler" linki altında yer alan "Özlük Bilgileri" menüsüne tıklayınız.

Açılan ekranda ödeme yapıp yapmayacağınızı, yapacak iseniz ödeme yapacağınız miktarı öğrenebilirsiniz. Birden fazla programa kayıtlı iseniz, ekranın en sağında yer alan "Birim Seçiniz" sekmesi ile kayıt yaptıracağınız programa ait ödeme bilgisini öğrenebilirsiniz.

ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM 2021

Ders kayıtları (Mazeretli): 16-22 Şubat 2021

Eğitim Öğretim (Dersler): 15 Şubat - 21 Mayıs 2021

Ara (Vize) sınavı: 03-04 Nisan 2021

Yarıyıl sonu (Final) sınavı: 22-23 Mayıs 2021

2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı: 25 Temmuz 2021

Ödemelerinizi Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapabilirsiniz.

Atatürk üniversitesi harç ücretleri ve detayları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre harç miktarları şu şekilde olacaktır.

ATA AÖF HARÇ ÜCRETLERİ 2021

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 güz dönemi materyal ücreti 325 TL olarak belirlendi.

Lisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL

İşletme 325 TL

Sosyoloji 325 TL

Kamu Yönetimi 325 TL

Reklamcılık 325 TL

Sağlık Yönetimi 325 TL

Sosyal Hizmet 900 TL

Çocuk Gelişimi 900 TL

Grafik Sanatlar 500 TL

Rekreasyon 325 TL

Egzersiz ve Spor Bilimleri 325 TL

Tekstil ve Moda Tasarımı 900 TL

Tarih 325 TL

Önlisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Acil Durum ve Afet Yönetimi 325 TL

Adalet 325 TL

Bankacılık ve Sigortacılık 325 TL

Bilgi Yönetimi 325 TL

Bilgisayar Programcılığı 325 TL

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 325 TL

Çağrı Merkezi Hizmetleri 325 TL

Çocuk Gelişimi 325 TL

Dış Ticaret 325 TL

Emlak ve Emlak Yönetimi 325 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL

İslami İlimler (İlahiyat) 325 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 325 TL

İşletme Yönetimi 325 TL

Lojistik 325 TL

Özel Güvenlik ve Koruma 325 TL

Reklamcılık 325 TL

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 325 TL

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 325 TL

Sosyal Hizmetler 325 TL

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325 TL

Turizm ve Otel İşletmeciliği 325 TL

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 325 TL

Yerel Yönetimler 325 TL

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 325 TL

Laborant ve Veteriner Sağlık 325 TL

Radyo ve Televizyon Programcılığı 325 TL

Yeni Medya ve Gazetecilik 325 TL

Spor Yöneticiliği 325 TL

Lisans Tamamlama (Sağlık Alanında) Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 714.5 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği 714.5 TL

Sağlık Yönetimi 714.5 TL

Sosyal Hizmet 900 TL

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti (Yarıyıllık)

Tüm Programlar 975 TL