ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt yenileme ve harç ödeme tarihleri 2021

ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. ATA AÖF kayıt yenileme ve harç ödeme tarihleri 2021, açıklanan akademik takvimle birlikte belli olmuştu. ATA AÖF Kayıt yenileme işlemlerini akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapamayan öğrenciler mazeretli ders kayıt döneminde ders seçimi yapabilirler. Peki ATA AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte ATA AÖF kayıt yenileme işlemi hakkında merak edilenler.
ATA AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
ATA AÖF Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.
ATA AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF kayıt yenileme işlemi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Ders Alma" başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Seçtiğiniz dersler Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra ders kayıt işlemleriniz tamamlanmış olur. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak yüklenecektir.
Diğer dersler öğrencilerimizin kendileri tarafından seçilecektir. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin dersleri 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse ders kayıt tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.
Aynı dönem içerisinde en fazla 30 kredilik ders seçimi yapılabilir (en fazla 10 ders).
Birinci sınıf öğrencilerinin kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders kayıt işlemleri Fakülte tarafından yapılacaktır.
ATA AÖF HARÇ ÖDEME TARİHLERİ 2021
ATA AÖF Ders kayıtları (Mazeretli harç ödeme): 08-15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne, kullanıcı adınız ve parolanızı yazarak giriş yapıp, "Kişisel Bilgiler" linki altında yer alan "Özlük Bilgileri" menüsüne tıklayınız.
Açılan ekranda ödeme yapıp yapmayacağınızı, yapacak iseniz ödeme yapacağınız miktarı öğrenebilirsiniz. Birden fazla programa kayıtlı iseniz, ekranın en sağında yer alan "Birim Seçiniz" sekmesi ile kayıt yaptıracağınız programa ait ödeme bilgisini öğrenebilirsiniz.
ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM 2021
Ders kayıtları (Mazeretli): 16-22 Şubat 2021
Eğitim Öğretim (Dersler): 15 Şubat - 21 Mayıs 2021
Ara (Vize) sınavı: 03-04 Nisan 2021
Yarıyıl sonu (Final) sınavı: 22-23 Mayıs 2021
2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı: 25 Temmuz 2021
Ödemelerinizi Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapabilirsiniz.
Atatürk üniversitesi harç ücretleri ve detayları açıklandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre harç miktarları şu şekilde olacaktır.
ATA AÖF HARÇ ÜCRETLERİ 2021
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 güz dönemi materyal ücreti 325 TL olarak belirlendi.
Lisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL
İşletme 325 TL
Sosyoloji 325 TL
Kamu Yönetimi 325 TL
Reklamcılık 325 TL
Sağlık Yönetimi 325 TL
Sosyal Hizmet 900 TL
Çocuk Gelişimi 900 TL
Grafik Sanatlar 500 TL
Rekreasyon 325 TL
Egzersiz ve Spor Bilimleri 325 TL
Tekstil ve Moda Tasarımı 900 TL
Tarih 325 TL
Önlisans Programları Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Durum ve Afet Yönetimi 325 TL
Adalet 325 TL
Bankacılık ve Sigortacılık 325 TL
Bilgi Yönetimi 325 TL
Bilgisayar Programcılığı 325 TL
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 325 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri 325 TL
Çocuk Gelişimi 325 TL
Dış Ticaret 325 TL
Emlak ve Emlak Yönetimi 325 TL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL
İslami İlimler (İlahiyat) 325 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 325 TL
İşletme Yönetimi 325 TL
Lojistik 325 TL
Özel Güvenlik ve Koruma 325 TL
Reklamcılık 325 TL
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 325 TL
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 325 TL
Sosyal Hizmetler 325 TL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği 325 TL
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 325 TL
Yerel Yönetimler 325 TL
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 325 TL
Laborant ve Veteriner Sağlık 325 TL
Radyo ve Televizyon Programcılığı 325 TL
Yeni Medya ve Gazetecilik 325 TL
Spor Yöneticiliği 325 TL
Lisans Tamamlama (Sağlık Alanında) Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 714.5 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği 714.5 TL
Sağlık Yönetimi 714.5 TL
Sosyal Hizmet 900 TL
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Materyal Ücreti (Yarıyıllık)
Tüm Programlar 975 TL