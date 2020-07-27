Bankacılık taban puanları 2020 belli oldu mu? Bankacılık ve Sigortacılık başarı sıralamaları

27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:23 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:23

YKS puanları açıklandı ve üniversite adayları için tercih telaşı başladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar. Bankacılık bölümünü tercih etmek isteyenler bankacılık taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyorlar. ÖSYM öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre tercihler 6-14 Ağustos’ta gerçekleşecek. Peki bankacılık atama puanları 2020 belli oldu mu? ÖSYM'nin yayınladığı ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu haberimizde yer alıyor. İşte bankacılık taban puanları 2020 hakkında detaylar...

2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya hazırlanan binlerce aday üniversite taban puanlarına odaklanmış durumda. Üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler tercih yapacakları üniversitelerin kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını sorguluyor. ÖSYM öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre tercihler 6-14 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Asıl kılavuz ÖSYM tarafından tercih süresi öncesinde erişime açılacaktır.

BANKACILIK TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Bankacılık bölümü taban puanları 2020 henüz açıklanmadı. Ancak, ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı olarak yayımlanan kılavuzu inceleyebilirsiniz. Ön bilgi kılavuzunda yer alan bazı üniversiteler ve taban puanları şu şekilde:

PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT. BAŞARI SIRALAMASI EN KÜÇÜK PUAN

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 60 2 1525703 203,15862

Adıyaman Gölbaşı MYO (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 40 1 1617583 197,08994

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 50 2 1737050 185,33181

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet

Üniversitesi) Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 TYT 90 3 2 1362578 214,14157

AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 50 2 1530776 202,83487

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 9 1566433 200,49951

YKS BARAJ PUANI BU YIL KAÇ OLDU?

Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Her aday için hesaplanmış olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP); 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanır.

TYT puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 170'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150' ve üzeri olan adaylardan AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 170 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonuçları açıklandı. 2 buçuk milyon öğrencinin katıldığı üniversite sınavı sonucunda yerleştirme puanları da belli oldu. Yerleştirme puanı, üniversite adayı gençler için önemli unsurlardan biri oluyor. Yerleştirme puanı hesaplanma şekli ile üniversite sınav sonuçlarına etkisi ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki Yerleştirme puanı nasıl hesaplanır? İşte 2020 YKS yerleştirme puanları hakkında merak edilenler…

2020 ÖSYM ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Üniversiteye yerleştirme işleminin nasıl yapıldığı, ÖSYM'nin YKS için yayımladığı kılavuzda tüm detaylarıyla yer alıyor. Üniversite adayları tercih maratonunda puanlarıyla girebilecekleri en iyi okullara doğru tercihlerle yerleşebilmeye çalışacak. Bu yüzden yerleştirme kılavuzuna hakim olmak çok önemli.