Bugün hangi sınav var? Hafta sonu ne sınavı var? 26-27 Ağustos sınav takvimi

ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, 'Bugün hangi sınav var?' sorusuna cevap arıyor. Hafta sonu gerçekleştirilen sınavlar kapsamında 27 Ağustos Pazar günü uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılacak olan adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. İşte ÖSYM 2023 sınav takvimi

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre 26 Ağustos tarihinde uygulanacak herhangi bir sınav yok.

27 Ağustos 2023 Pazar günü ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/2 var.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılacak olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

YÖKDİL/2 SINAVI SAAT KAÇTA?

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı saat 10.15'te başlayacak olup, 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav sonuçları ise 12 Eylül'de erişime açılacak.

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ

2023-YÖKDİL/2 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) 27.08.2023

2023-Sayıştay Eleme (Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı) 03.09.2023

(e-YDS 2023/10 İngilizce) Elektronik Yabancı Dil Sınavı 09.09.2023

2023-TUS 2.Dönem (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 24.09.2023

2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı 24.09.2023

2023-DUS 2.Dönem (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 15.10.2023

2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem 15.10.2023

2023-EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 15.10.2023

2023-STS Eczacılık (Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı) 15.10.2023

2023-YDS/2 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) 22.10.2023

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 1. Gün 04.11.2023

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 2. Gün 05.11.2023

(e-YDS 2023/11 İngilizce) Elektronik Yabancı Dil Sınavı 11.11.2023

2023-ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 19.11.2023

(e-YDS 2023/12 İngilizce) Elektronik Yabancı Dil Sınavı 02.12.2023

2023-İSG/2 (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı) 10.12.2023

2023-YDUS 2.Dönem (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) 17.12.2023