Bugün ne sınavı var? 16 Nisan sınav takvimi

ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Üniversitelerinin sınavları cumartesi-pazar günleri uygulanmaya devam ediyor. Bugün ne sınavı var? sorusunun cevabı, günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, sınav belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce, yerlerinde olacaklar. Peki bugün ne sınavı var? İşte 16 Nisan sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) gerçekleştirilecek. Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak olan sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 oturumda gerçekleşecek. ALES/1 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

Lisansüstü eğitime devam etmek isteyen adaylar 16 Nisan 2023 Pazar günü düzenlenecek sınava katılım sağlayacak.

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 2023-ALES/1 yapılmayacak.

2023-ALES/1'e Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa'da, sınav merkezi Hatay olanlar Adana'da, sınav merkezi Kahramanmaraş olanlar Gaziantep'te, sınav merkezi Malatya bulunanlar ise Elazığ'da sınava alınacak.