Bugün ne sınavı var? 22 Kasım 2020 ÖSYM sınav bilgileri

22 Kasım 2020 Pazar 10:35 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 10:35

ÖSYM hafta sonu sınavlarını düzenliyor. Bugün sabah saatlerinde sınava girebilmek için yollara çıkan pek çok aday, okullarda zamanında olabilmek için erkenden sınav yerine gitti. Vatandaşlar bugün hangi sınavın yapılacağını öğrenmek istiyor. Sınavlar genel olarak sabah 10.15 saatlerinde gerçekleştiriliyor. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Peki, bugün ne sınavı var? İşte 22 Kasım 2020 ÖSYM sınav bilgileri

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) başladı. KPSS Ortaöğretim bugün 81 ilde 188 merkezde yapılıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adaylara saat uyarısında bulunuldu.

KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Adaylara 130 dakika süre verilecek.

Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenleniyor.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.

KPSS Ortaöğretim adayları, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

Koronavirüs önlemleri

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınıyor.

Sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizlik yapılarak dezenfekte edildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirebildi. Sınav görevlilerine maske ve dezenfektan ile lateks eldiven de dağıtıldı.

Adaylar ve görevliler, kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine giremedi. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirildi.