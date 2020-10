Bugün ne sınavı var? 25 Ekim 2020 ÖSYM sınav bilgileri

25 Ekim 2020 Pazar 09:41 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 09:41

ÖSYM hafta sonu sınavlarını düzenliyor. Bugün sabah saatlerinde sınava girebilmek için yollara çıkan pek çok aday, okullarda zamanında olabilmek için erkenden sınav yerine gitti. Vatandaşlar bugün hangi sınavın yapılacağını öğrenmek istiyor. Sınavlar genel olarak sabah 10.15 saatlerinde gerçekleştiriliyor. Sabah saatlerinde düzenlenen sınavlar, bazen iki oturum halinde yapılıyor. Peki, bugün ne sınavı var? İşte 25 Ekim 2020 ÖSYM sınav bilgileri

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün gerçekleştirilecek olan KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'de başlayacak. KPSS Ön Lisans sınavına girecek adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

KPSS SINAVI NE KADAR SÜRECEK?

KPSS Ön Lisans sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA



KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.