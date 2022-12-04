Bugün ne sınavı var? ÖSYM 4 Aralık 2022 sınav takvimi

Bugün ne sınavı var? sorusunun yanıtı, okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün ÖSYM tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı, tek oturum halinde saat 10.15'te uygulanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 soru sorulacak. İşte 4 Aralık 2022 sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı gerçekleştiriliyor.

Bugün yapılacak olan Arabuluculuk sınavı saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 90 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav tek oturum halinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu/Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır.

Adayların, bugünkü sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, TC Kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.

ARABULUCULUK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.

ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 yılı sınav takvimi açıklandı. Buna göre 2023 senesinde yapılacak olan sınavlar ve tarihleri:

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/1 İngilizce) 29.01.2022

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/2 İngilizce) 19.02.2022

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS 1. Dönem 06.03.2022

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) 06.03.2022

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) 12.03.2022

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13.03.2022

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/3 İngilizce) 19.03.2022

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) 20.03.2022

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) 27.03.2022

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra) 03.04.2022

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 10.04.2022

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/4 Farsça) 16.04.2022

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/5 Yunanca-Bulgarca) 17.04.2022

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17.04.2022

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) 24.04.2022

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2022) 14.05.2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) 15.05.2022

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/6 İspanyolca/İtalyanca) 21.05.2022

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/7 Almanca/Fransızca) 28.05.2022

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23.07.2023

Alan Bilgisi sınavları 29-30.07.2023

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 06.08.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 16.04.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 20.08.2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 19.11.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) - 2023 YKS: 17.06.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) - 2023 YKS: 18.06.2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) - 2023 - YKS: 18.06.2023

Elektronik Yabancı Dil Sınavı - 28.01.2023

Arabuluculuk sınavı kaç dakika? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı saat kaçta bitiyor?