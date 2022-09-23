Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bursluluk ücretine çevrildi. Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler "İOKBS Bursluluk parası ne kadar 2022? Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler ne kadar para alır 2022?" gibi sorulara cevap aramaya başladı. Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler, İOKBS bursu kapsamında her ay 663.87 TL ücret alır. Bursluluk sınavını kazananlar parayı nasıl alacak?

Bursluluk sınavı (İOKBS 2022) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamış olduğu sınav doğrultusunda bursluluk sınavını kazananlar, ne kadar para alacaklarını merak ediyorlar. En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler, her ayın 15'i ile 25'i arasında paralarını alacaklar. İşte 2022 yılı Bursluluk ücreti ve burs paralarının yatırıldığı tarihler

BURSLULUK SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLER NE KADAR PARA ALIR 2022?

En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle her ay 663.87 TL ücret alır.

Bursluluk ücretleri her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artış göstermektedir. Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur.

Enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Yılda iki kez İOKBS ücretinde iyileştirme yapılır. Bursluluğa hak kazanan son sınıf öğrencileri, bir sonraki dönemde bursun devam etmesi için okul müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR PARAYI NASIL ALACAK?

Parasız Yatılı Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler okul müdürlüklerine başvurularını yapacaklar. MEB'in yayınladığı kılavuza göre, "Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir."

MEB; Vakıfbank kanalıyla bursunu alan öğrenciler burslarını yine Vakıfbank'tan, bursunu PTT 'den alan öğrenciler yine burslarını PTT'den almaya devam edeceklerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 20.03.2020 tarih ve 5768258 sayılı yazılarıyla Burs ödemeleri hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre;

1-Vakıfbank kanalıyla bursunu alan öğrenciler burslarını yine Vakıfbank'tan, bursunu PTT 'den alan öğrenciler yine burslarını PTT'den almaya devam edeceklerdir.

2-Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılacaktır.

3- Kartlar; ön yüklemeli ve pos geçiş özelliğine sahip olacaktır.

4- Vakıfbank, sözleşme süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, kart aidatı, bakiye sorma, hesap hareketi dökümü, kart basımı ve benzeri bankacılık işlemlerinden her ne ad altında olursa olsun öğrenciden başka bir masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir.

5- PTT, sözleşme sürecinde aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, kart aidatı, bakiye sorma, Pttmatik'lerden son on işlem için hesap hareketleri dökümü, adı altında öğrenciden masraf veya ücret talep etmeyecektir. BDDK hükmü gereğince, kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla yılda iki adetten sonraki kart yenileme durumlarında kart ücreti kart maliyeti ölçüsünde alınabilecektir.

6-Ödemeler sadece hak sahibine yapılacak olup hak sahibini temsil eden veli, vasi, kayyım ve vekillerine ödeme yapılmayacaktır.

7- Ödemeler, PTT işyerlerinden hak sahiplerine imza karşılığı ibraz etmiş olduğu kimliğin fotokopisi alınarak; elden teslim edilecek olan ön yüklemeli Pttkartlar ile yapılacaktır.

8-Kart değişimi ve kayıp/çalıntı durum bildirimlerinin PTT işyerlerine yapılması halinde PTT tarafından hak sahibine en kısa sürede PTT kartı temin edilecektir. PTT Çağrı Merkezi numarası 444 1 788 olup, güncel cep numarası olan öğrenciler kartın şifresini unutmaları halinde belirtilen numara üzerinden SMS yoluyla şifre alabileceklerdir.

9-PTT kartı olan öğrenciler, PTT'nin tüm işyerlerinden ve Pttmatik'lerinden; para çekme, şifre alma/değiştirme, Pttmatik'lerden son on işlem için hesap hareketleri dökümünü ücretsiz yapacaklardır. Pttkartlar diğer Banka ATM'lerinde de kullanılabilmekte olup, diğer banka ATM'lerinden yapılacak işlemlerle ilgili banka ve Bankalar arası Kart Merkezinin yansıtacağı hizmet ücreti tarifesi geçerli olacaktır.

10-Vakıfbank ön yüklemeli kartını kaybeden öğrenciler, yeni ön yüklemeli kartlarını PTT işyerlerinden kimlik fotokopisi ile şahsen başvurarak temin edecektir.

11-2020-2021 eğitim-öğretim yılında bursluluğa yeni hak kazanan öğrenciler burslarını Ptt işyerlerinden aldıkları Ön Yüklemeli kartlar ile alacaklardır. Ön Yüklemeli Pttkartlar il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilmeyecek olup sadece PTT İşyerlerine başvuru yapan öğrencilere teslim edilecektir.

12.Vakıfbank kartını her ne sebeple olursa olsun kaybeden öğrencilerin Vakıfbank kartı iptal olacak ve kullanılamayacaktır. Öğrenciler burslarını yeni alacakları Pttkartlardan alacaktır.

Devletin burs hakkı tanıdığı öğrenciler, öncelikle PTT kartına sahip olması gerekir. Bursluluk sınavını kazanlar, parayı alabilmek için PTT şubesine giderek kart için başvuru yapmalıdır. Bunun için kimlik kartı ve kimlik fotokopisi yeterli olacaktır.

BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

PYBS bursları her ayın 25 inde ayda 1(bir) defa olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs ödemesi okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün içerisinde ödenir.