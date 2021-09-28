28 Eylül 2021 Salı 12:48 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 12:48

Bursluluk sınavı (İOKBS 2021) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamış olduğu sınav doğrultusunda bursluluk sınavını kazananlar, ne kadar para alacaklarını merak ediyorlar. Geçtiğimiz sene 310 TL olan burs ücreti 2021 yılının ilk 6 ayında zamlı olarak ödenecek. Peki Bursluluk ücreti ne kadar 2021? İOKBS Bursluluk parası ne kadar 2021 lise, ortaokul? İşte 2021 yılı Bursluluk ücreti ve burs paralarının yatırıldığı tarihler

BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR 2021?

Geçtiğimiz sene 310 TL olan burs ücreti 2021-2022 yılında zamlı olarak ödenecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursluluk ücreti için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat her sene 20 ile 30 lira arasında artış yapılan İOKBS Bursluluk parasının 2021 yılında 330 TL olması bekleniyor.

İOKBS BURSLULUK PARASI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenir.

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara aktarılmış olur. Bazı durumlarda bu ödemeler gecikebiliyor.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez." hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

Yıllara Göre Burs Ücretleri;

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

2021 yılında aylık burs ücreti 329,91 TL

İOKBS NEDİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır.

Bursluluk sınavını kazananlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30.09.2021 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları halinde bu haklarından yararlanabilecekler.

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.