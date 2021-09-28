28 Eylül 2021 Salı 12:00 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 12:00

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavının sonuçları açıklandı. Öğrenciler MEB gov tr'den TC kimlik no ile giriş yaparak kaç puan aldıklarını öğrenebiliyorlar. Sınav sonucunu öğrenen adaylar, "Bursluluk kaç puanla kazanılıyor 2021?" sorusuna cevap aramaya başladı. Bursluluk sınavı baraj puanı 2021 İOKBS sınavına giren öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte 5, 6. 7. 8. sınıf ve hazırlık sınıfı, 9. 10. ve 11. sınıflar için Bursluluk sınavı baraj puanı 2021

Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS Bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı. Her yıl binlerce öğrenci, öğrenimleri için gerekli masrafları karşılayabilmek için bursluluk sınavına katılım gösteriyor. Peki Bursluluk sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir? MEB tarafından uygulanan İOKBS 2021 için hak kazanacak olan öğrencilerin alması gereken puanlar haberimizde yer alıyor.

BURSLULUK KAÇ PUANLA KAZANILIYOR 2021?

Tüm ortaokul ve lise kademelerine ne göre İOKBS'yi yani bursluluk sınavını kazanmak için gerekli puanlar aşağıdaki gibidir.

2021-2022 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları

İOKS 5. SINIF TABAN PUANLARI 2021

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

İOKS 6. SINIF TABAN PUANLARI 2021

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKS 7. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI 2021

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

İOKS 8. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI 2021

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

İOKS 9. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI 2021

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

İOKS 10. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI 2021

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

İOKS 11. SINIF BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI 2021

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

İOKBS BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR NE YAPMALI?

Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

Sınavı kazananlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içindeki resmi, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2021 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları halinde bu haklarından yararlanabilecekler.

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

İOKBS bursluluk sınavını kazanan ne yapacak?