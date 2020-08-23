Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönergesi: 2020-2021 DYK kursları iş takvimi!

23 Ağustos 2020 Pazar 12:24 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 12:24

DYK öğretmen başvuruları için verilen sürenin bitmesine yakın Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönergesi yeniden gündeme geldi. 2020-2021 DYK kursları iş takvimine göre Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması için son gün Ağuatos'un 24'ü. Peki kurslar ne zaman başlayacak? Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönergesi: 2020-2021 DYK kursları iş takvimine göre kursların başlama tarihi ve öğrenci, öğretmen başvuruları ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı DYK Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönergesi ile ilgili yazı gönderdi. Söz konusu yazıda hangi sınıflara, hangi derslerden kurs açılacağı; 2020-2021 DYK kursları iş takvimi belirtildi.

2020-2021 DYK kursları iş takvimine göre; Öğretmenler 21-25 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yapacak. Öğrencilerin tercih işlemleri ise 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak kurslar 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

Açılacak kurslar: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak.

2020-2021 DYK KURSLARI İŞ TAKVİMİ

1- 17-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 25-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

MEB'DEN 2020 - 2021 DYK KURSLARI İŞ TAKVİMİNE DÜZENLEME

Millî Eğitim Bakanlığı, illere yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlandığı hatırlatıldı. Yeni ders yılının, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik programın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başlayacağı kararlaştırıldığı vurgulanan yazıda, buna karşın salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Yazıya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak. Yeni ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacak. Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak. Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek.

DYK KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceği Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler, bu işlemleri MEBBİS ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfaları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Öğretmenler, branşları kapsamında okutabilecekleri dersler için kurs başvurusu yapabilecek. Ayrıca öğretmenler, atama branşları ile okutabilecekleri farklı branşlara da başvuruda bulunabilecek.

DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılacak.

İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilecek. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak değerlendirilecek. Başvuru esnasında sisteme girdiği bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilemeyecek.

Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilecekler.

Görevlendirme kayıtlarında yer alan üç kurs merkezine kadar tercih yapabilecek olan öğretmenler, dilerlerse “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” seçeneğini işaretleyerek, ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilecek.

DYK kursu nedir? EBA kurs ögretmen DYK başvurusu yap!