23 Ağustos 2020 Pazar 12:54 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 12:54

Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğretmen başvuruları için verilen sürenin bitmesine yakın DYK kurslarında hangi dersler var? sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Destekleme ve Yetiştirme kurslarına ilişkin takvim ve dahil olan dersler yayınlandı. Peki DYK kurslarında hangi dersler var? DYK kurs takvimi 2021'de belirlenen tarih ve dersler haberimizde yer alıyor. İşte DYK kurslarında olan dersler...

DYK kurs takvimi 2021'e göre öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması için son gün Ağustos'un 24'ü. DYK Öğretmen başvurularının sona ermesiyle öğrenci başvuruları başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, DYK kurs takvimi 2021 içerisinde yer alan bilgilere göre DYK için hangi derslerden kurs açılacağını belirledi.

DYK KURSLARINDA HANGİ DERLER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı DYK Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönergesi ile ilgili yazı gönderdi. Söz konusu yazıda hangi sınıflara, hangi derslerden kurs açılacağı; DYK kurs takvimi 2021 belirtildi.

Buna göre; açılacak kurslar: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak.

DYK KURS TAKVİMİ 2021

2020-2021 DYK kursları iş takvimine göre; Öğretmenler 21-25 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yapacak. Öğrencilerin tercih işlemleri ise 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak kurslar 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

2020-2021 DYK eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimi

1- 17-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2- 21-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3- 25-29 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

DYK E kurs öğretmen başvuru sayfası üzerinden kabul edilen taleplerde Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması gerekiyor.

KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

Her bir DYK kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

DYK kurslarının örgün eğitime devam edenler ile mezun olanlar için ayrı gruplar oluşturularak düzenlenmesi esastır.

DYK kursu nedir? EBA kurs ögretmen DYK başvurusu yap!

Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönergesi: 2020-2021 DYK kursları iş takvimi!

MEBSİS DYK E kurs öğretmen başvuru sayfası