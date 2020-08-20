20 Ağustos 2020 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 15:16

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kurslarına ilişkin detaylar yayınlandı. Binlerce öğrenci ve öğretmen kurs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Öğrenciler EBA kurs başvuru ekranından almak istedikleri dersleri seçebiliyor. DYK yaz kursları Ağustos'un 31'inde sona erecek.

MEB EBA üzerinden DYK kurs başvurusu yapmak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-kurs.meb.gov.tr adresinden başvuru yapabilir. DYK E kurs öğretmen başvuru sayfası üzerinden kabul edilen taleplerde Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması gerekiyor. Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kursa başvurabiliyor. Peki MEB EBA üzerinden DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte DYK E kurs öğretmen başvuru sayfası...

MEB EBA ÜZERİNDEN DYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni eğitim sezonu ile birlikte 2020-2021 DYK süreci başladı. Öğrencilere okullarda verilen destekleme kursları hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler adına önemli bir yer ve avantaj sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) için bir takvim düzenlemektedir. MEB EBA üzerinden DYK kurs başvurusu, Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS Kullanıcı Girişi ile yapılabiliyor.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlere aittir.

Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur.

Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS'te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No'lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden e-Kurs Modülü üzerinden kurs başvurusunda bulunabilirler.

DYK E KURS BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı DYK ile ilgili yazı gönderdi. Söz konusu yazıda hangi sınıflara, hangi derslerden kurs açılacağı; iş takvimi belirtildi.

Öğretmenler 21-25 Ağustos tarihleri arasında başvurularını yapacak. Öğrencilerin tercih işlemleri ise 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. DYK E kurs öğretmen başvuru sayfası üzerinden yapılan başvurular sonucunda 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak kurslar 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

Açılacak DYK kursları: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak.

KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

Her bir DYK kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

DYK kurslarının örgün eğitime devam edenler ile mezun olanlar için ayrı gruplar oluşturularak düzenlenmesi esastır.