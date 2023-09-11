DGS ek tercih var mı? sorusunun cevabı, herhangi bir okula yerleştirilmeyen adaylar tarafından sorgulanıyor. İlk tercihlerde herhangi bir okula geçiş yapamayan adaylar DGS ek tercihleri bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı kapsamında bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki DGS ek tercih var mı? DGS ek yerleştirme ne zaman 2023?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı!

DGS tercih sonuçlarına göre 166 bin 56 adaydan, 83 bin 769'u bir programa yerleştirildi. DGS yerleştirme sonuçlarına göre adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılıyor.

2023-2024 öğretim yılı için DGS'yi kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından Eylül'ün 14-20 tarihleri arasında yapılacak.

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN 2023?



DGS tercih sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak DGS ek tercih yapılacaktır.

DGS üniversite kayıtları ne zaman?